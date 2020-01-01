Исполняющим обязанности замглавы администрации Перми назначен Андрей Падучев И.о. руководителя аппарата мэрии стала Галина Полунина Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как сообщили в пресс-службе мэрии, исполняющим обязанности замглавы администрации Перми — начальника управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям назначен начальник городского департамента общественной безопасности Андрей Падучев.

И.о. руководителя аппарата администрации Перми стала Галина Полунина - начальник управления по вопросам муниципальной службы и кадров.

Ранее эти посты соответственно занимали Лидия Королёва и Светлана Ивашкина. Сегодня у них истекли муниципальные контракты, которые не были продлены.

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