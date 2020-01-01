Мария Сыропятова В Пермском УФАС не стали отменять итоги торгов на проектирование третьего моста через Каму Жалобы московских компаний признаны обоснованными лишь частично Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В Пермском УФАС приняли решение не отменять итоги торгов на проектирование третьего моста через Каму. В пресс-службе антимонопольного ведомства пояснили, что обе жалобы, от ООО «ДМТ групп» и ООО «Горка», были признаны частично обоснованными, но по итогам их рассмотрения предписание об отмене торгов выдано не было.

Напомним, что конкурс на проектирование третьего моста через Каму выиграла компания из Санкт-Петербурга ООО «Гео-проект». Стоимость работ по итогам торгов оказалась равна начальной — 605,5 млн руб.

На итоги конкурса в УФАС по Пермскому краю были поданы две жалобы от других участников — ООО «ДМТ групп» и ООО «Горка». Обе компании зарегистрированы в Москве. В жалобах указывалось на нарушение порядка оценки заявок, на основании чего предлагалось отменить уже проведённые торги.

Всего в конкурсе приняло участие семь компаний: четыре из Москвы, две из Санкт-Петербурга и одна из Ленинградской области.

Согласно техзаданию, подрядчик должен спроектировать строительство моста через Каму с подходами. Граница правобережного подхода — ул. Борцов Революции, граница левобережного подхода — ул. Петропавловская. Необходимо также разработать проект строительства автодороги от ул. Борцов Революции до соединения с ул. Якутской, учитывая реконструкцию транспортной развязки на пересечении улиц Спешилова — Якутской — Докучаева — дороги Дружбы и строительство путепроводов через железнодорожные пути.

Помимо этого, исполнитель должен спроектировать реконструкцию ул. Крисанова от ул. Петропавловской до ул. Пушкина. Подрядчик также должен разработать и обосновать не менее трёх вариантов размещения будущего моста, в том числе в створах ул. Крисанова, ул. Окулова, и предложить альтернативы. Проект будет выбран на основании технико-экономического сравнения всех вариантов и его утверждения экспертами технического совета при Министерстве транспорта Пермского края.

Все работы необходимо завершить до 31 августа 2023 года. Возведение моста запланировано на 2024–2027 годы.

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