Мария Сыропятова Оспариваются итоги торгов на проектирование третьего моста через Каму на 605,5 млн рублей В УФАС России по Пермскому краю рассмотрение жалобы запланировано на 8 декабря Поделиться Поделиться Твитнуть

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Московская компания ООО «ДМТ групп» подала жалобу на итоги конкурса на проектирование третьего моста через Каму. Заключение контракта с победителем ООО «Гео-проект» (Санкт-Петербург) пока приостановлено до рассмотрения жалобы в УФАС России по Пермскому краю. Данные об этом выложены на портале госзакупок.

В жалобе ООО «ДМТ групп» указывается на нарушение порядка оценки заявок, а также на недостаточный учёт комиссией показателей опыта работы компании. В результате это привело к тому, что победителем была объявлена питерская компания ООО «Гео-проект», а не ООО «ДМТ групп». Если бы победителем было признано ООО «ДМТ групп», то тогда стоимость проектирования третьего моста через Каму была бы снижена на 112,5 млн руб. Таким образом, заявитель требует отменить подведение итогов закупочных процедур. Рассмотрение жалобы запланировано на 8 декабря 2021 года.

Напомним, что стоимость проектирования третьего моста через Каму в результате торгов не снизилась. Согласно протоколу, контракт с компанией-победителем должен быть заключён по начальной стоимости — 605,5 млн руб. Всего в конкурсе приняли участие семь компаний: четыре из Москвы, две из Санкт-Петербурга и одна из Ленинградской области.

Согласно техзаданию, подрядчик должен спроектировать строительство моста через Каму с подходами. Граница правобережного подхода — ул. Борцов Революции, граница левобережного подхода — ул. Петропавловская. Необходимо также разработать проект строительства автодороги от ул. Борцов Революции до соединения с ул. Якутской, учитывая реконструкцию транспортной развязки на пересечении улиц Спешилова — Якутской — Докучаева — дороги Дружбы и строительство путепроводов через железнодорожные пути.

Помимо этого, исполнитель должен спроектировать реконструкцию ул. Крисанова от ул. Петропавловской до ул. Пушкина. Подрядчик также должен разработать и обосновать не менее трёх вариантов размещения будущего моста, в том числе в створах ул. Крисанова, ул. Окулова, и предложить альтернативы. Проект будет выбран на основании технико-экономического сравнения всех вариантов и его утверждения экспертами технического совета при Министерстве транспорта Пермского края.

Все работы необходимо завершить до 31 августа 2023 года. Возведение моста запланировано на 2024–2027 годы.

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