В Прикамье названы победители аукционов на заключение «мусорных» контрактов Договоры с победителями будут заключены сразу на три года Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: Александр Лисин

ПКГУП «Теплоэнерго» (регоператор по обращению с ТКО) завершило аукционы по выбору подрядчиков для вывоза твёрдых коммунальных отходов (ТКО) на всей территории Пермского края, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Конкурс проводился в связи с истечением срока исполнения текущих договорных обязательств. Аукцион был объявлен по 17 лотам на общую сумму 8,1 млрд руб. Как рассказали в «Теплоэнерго», победители определены по всем территориям.

Правда, по данным портала госзакупок на утро 13 декабря, формально определение подрядчиков завершено по 12 лотам (по семи в пятницу, 10 декабря, по пяти — ранее), ещё по пяти лотам (№3, 4, 6, 8, 9) работа конкурсных комиссий продолжается.

Так, оказанием услуг по транспортированию ТКО в южной части Свердловского района, а также в Пермском районе и Кунгурском округе (лот №17) займётся ООО «Руссервис» за 382,8 млн руб.

Кировский район и правобережную часть Дзержинского района (лот №16) за 390 млн руб. будет обслуживать ООО «Омнибус».

Посёлок Новые Ляды, Орджоникидзевский район и Сылвенское сельское поселение (лот №15) на конкурсе достались ИП Каштановой за 408 млн руб.

Также контракт на 292,7 млн руб. заключат с ООО «Руссервис» на обслуживание территории Октябрьского, Чернушинского городских округов, Куединского, Уинского муниципальных округов (лот №14).

Вывозить мусор из части Краснокамского, Добрянского округов и Пермского района (лот №12) будет ООО «Транспортник». Стоимость контракта — 151 млн руб.

В западной части Индустриального района и восьми сельских поселениях Пермского района (лот №11) вывоз ТКО будет осуществлять ООО «Чистый город — МК» за 325,2 млн руб.

Оказанием услуг по транспортированию ТКО в северной части Свердловского района и восточной части Индустриального района за 507,5 млн руб. займётся ООО «ВМ-Сервис».

Как пояснили в ПКГУП «Теплоэнерго», в новых контрактах регоператор изменил требования к транспортному парку подрядчиков: максимальный срок эксплуатации спецтехники должен быть для отечественной не более трёх лет, для импортной — не более восьми лет, ужесточились требования к внешнему виду мусоровозов, для более качественной работы также принято решение об увеличении срока действия контрактов (с года до трёх лет) и числа подрядчиков, ужесточены штрафные санкции в отношении нарушителей контрактов.

Отметим, к выполнению договорных обязательств победители аукционов приступят 1 января 2022 года.

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