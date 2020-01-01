Елена Синица Определены победители аукционов на заключение трёхлетних контрактов на вывоз мусора в Прикамье На данный момент поставщики выбраны по пяти конкурсам из 17 Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: «Теплоэнерго регоператор ТКО», vk.com/tkoperm

Определены победители пяти аукционов на заключение трёхлетних контрактов на вывоз мусора в Прикамье. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Так, контракт на 653,7 млн руб. заключат с ООО «ВМ-Транс». Подрядчик будет обслуживать территории Гайнского, Косинского, Кочёвского, Юрлинского, Юсьвинского, Кудымкарского муниципальных округов, Кудымкарского городского округа.





Вывозить мусор из Соликамского, Чердынского, Красновишерского городских округов будет ООО «Эколог-групп». Стоимость контракта — 454,5 млн руб.





В Горнозаводском, Губахинском, Гремячинском, Лысьвенском, Чусовском городских округах вывоз ТКО будет осуществлять ООО «Комбинат благоустройства» за 591,2 млн руб.





Берёзовский, Кишертский, Кунгурский (за исключением Троельжанского сельского поселения: СНТ «Медик-2», СНТ «Турист», СНТ «Русская берёзка», СНТ ПСПКТБ, СНТ «Автомобилист-1», СНТ «Машиностроитель», СНТ «Строитель-2», СНТ «Строитель-1», СНТ «Родник», СНТ «Пермстроймонтаж трест 14»), Ординский муниципальные округа, Суксунский городской округ будет обслуживать ООО «Астронг» за 678,5 млн руб.





Большесосновский, Частинский муниципальные округа, Верещагинский, Очёрский, Оханский, Осинский (д. Боголюбы, д. Кочебашева, д. Гольяны, д. Заводчик, д. Ключики, д. Монастырка, д. Нижняя Вахромеевка, с. Богомягково, с. Верхняя Давыдовка) городские округа получат услугу от ООО «Чистый сервис» за 309,8 млн руб.





Напомним, всего «Теплоэнерго» объявило 17 аукционов на общую сумму свыше 8,1 млрд руб.

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