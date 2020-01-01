Елена Синица «Теплоэнерго» объявило 17 аукционов на заключение трёхлетних контрактов на вывоз мусора Общая стоимость контрактов достигает 8,1 млрд рублей Поделиться Поделиться Твитнуть

Региональный оператор по обращению с ТКО ПКГУП «Теплоэнерго» объявил 17 аукционов на заключение трёхлетних контрактов на вывоз мусора. Общая их стоимость составляет 8,1 млрд руб. Информация опубликована на сайте госзакупок.

Так, лот №1 предполагает вывоз мусора в границах территории Гайнского, Косинского, Кочёвского, Юрлинского, Юсьвинского, Кудымкарского муниципальных округов, Кудымкарского городского округа. Цена контракта — 653,7 млн руб.

К лоту №2 относятся Соликамский, Чердынский, Красновишерский городские округа. Стоимость контракта — 454,5 млн руб.

На территории муниципальных образований Кизел и Березники, а также Александровского муниципального округа мусор будут вывозить за 430,6 млн руб.

Лот №4 включает в себя часть Краснокамского городского округа (за исключением северо-восточной части, примыкающей к а/д Пермь — Ильинский), Нытвенский, Ильинский городские округа, Карагайский муниципальный округ, Сивинский муниципальный район. Стоимость выполнения работ — 503,7 млн руб.

В Горнозаводском, Губахинском, Гремячинском, Лысьвенском, Чусовском городских округах вывоз ТКО готовы осуществлять за 591,2 млн руб.

За 608 млн руб. предлагается обслуживать Бардымский, Еловский муниципальные округа, Чайковский, Осинский (кроме д. Боголюбы, д. Кочебашева, д. Гольяны, д. Заводчик, д. Ключики, д. Монастырка, д. Нижняя Вахромеевка, с. Богомягково, с. Верхняя Давыдовка) городские округа.

Берёзовский, Кишертский, Кунгурский (за исключением Троельжанского сельского поселения: СНТ «Медик-2», СНТ «Турист», СНТ «Русская берёзка», СНТ ПСПКТБ, СНТ «Автомобилист-1», СНТ «Машиностроитель», СНТ «Строитель-2», СНТ «Строитель-1», СНТ «Родник», СНТ «Пермстроймонтаж трест 14»), Ординский муниципальные округа, Суксунский городской округ будут обслуживать за 678,5 млн руб.

Оказание услуг по транспортированию ТКО на территории Мотовилихинского района Перми оценивается в 410,5 млн руб., в левобережной части Дзержинского — в 364,9 млн руб., северной части Свердловского, Ленинского районов, восточной части Индустриального — в 672,7 млн руб., западной части Индустриального и Пермском районе — в 431,1 млн руб.

В лот №12 вошли такие территории, как Краснокамский (северо-восточная часть городского округа, примыкающая к а/д Пермь — Ильинский), Добрянский городские округа, Пермский муниципальный район (Хохловское сельское поселение). Цена контракта — 163,3 млн руб.

Большесосновский, Частинский муниципальные округа, Верещагинский, Очёрский, Оханский, Осинский (д. Боголюбы, д. Кочебашева, д. Гольяны, д. Заводчик, д. Ключики, д. Монастырка, д. Нижняя Вахромеевка, с. Богомягково, с. Верхняя Давыдовка) городские округа получат услугу за 309,8 млн руб.

Услуга по вывозу мусора в Октябрьском, Чернушинском городских округах, Куединском, Уинском муниципальных округах будет стоить 298,7 млн руб.

В п. Новые Ляды, Орджоникидзевском районе, Пермском муниципальном районе (Сылвенское сельское поселение) вывоз мусора оценивается в 540,8 млн руб., в Кировском районе Перми и правобережной части Дзержинского района — в 489,2 млн руб.

В южной части Свердловского района, Пермском муниципальном районе (Лобановское, Фроловское, Бершетское, Двуреченское, Юговское, Пальниковское, Кукуштанское, Платошинское сельские поселения), Кунгурском муниципальном округе (Троельжанское сельское поселение), ЗАТО Звёздный предлагается вывозить мусор за 507,4 млн руб.

Срок подачи заявок — до 6 декабря 2021 года. Срок заключения договоров — с 1 января 2022 года по 31 декабря 2024 года.

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