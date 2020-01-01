По проекту «Живая Кама» в Прикамье построят четыре новых речных порта Они появятся в Перми, Березниках, Соликамске и Чайковском Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Мероприятия по развитию промышленности в Пермском крае в рамках проекта «Живая Кама» оцениваются в 23,3 млрд руб., об этом на заседании правительства региона 8 декабря сообщил министр природных ресурсов Дмитрий Беланович.

Он заявил, что в период 2024–2030 годов запланировано восстановление Пермской судоверфи, а также строительство четырёх новых портов в Перми, Чайковском, Березниках и Соликамске.

«В результате восстановления Пермской судоверфи и налаживания речных маршрутов мы получим возможность воспользоваться древесиной в лесах Пермского края в объёме до 1 млн куб. м. В настоящее время этот лес вывезти невозможно из-за отсутствия дорог и инфраструктуры, его можно доставить на переработку только водным транспортом. Благодаря дополнительному лесному ресурсу экономика края сможет увеличить валовой региональный продукт на 1 млрд руб.», — отметил Беланович.

Он также сообщил, что до 10% калийных удобрений можно будет перевозить водным транспортом, что позволит сократить издержки предприятий.

Ещё одним направлением проекта «Живая Кама» будет развитие туристической отрасли.

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