На развитие речного туризма Прикамье планирует направить 7,2 млрд рублей К 2030 году в регионе построят десятки причалов и новые пассажирские суда Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: «Речные трамвайчики по Каме», vk.com/kamatravelperm

На заседании правительства Пермского края 8 декабря министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии региона Дмитрий Беланович представил проект «Живая Кама», рассчитанный на 2024–2030 годы. Одним из направлений проекта является развитие туристической отрасли.

За семь лет на территории 16 муниципалитетов планируется построить 21 новый пассажирский причал, создать на Пермской верфи 10 новых пассажирских судов, провести работы по экологическому восстановлению Камы и протоков, поднять 33 затонувших судна. Эти мероприятия должны увеличить турпоток в Пермский край до 340 тыс. человек, отметил Беланович.

Всего на «туристическое» направление проекта «Живая Кама» планируется привлечь 7,2 млрд руб. из федерального, краевого бюджетов и внебюджетных источников.

После доклада Белановича губернатор Дмитрий Махонин отметил: «Ориентирую министерство туризма и министерство транспорта, что в следующем году я бы хотел, чтобы причальные стенки появились в приоритетных территориях, о которых мы говорили, в Оханске, Добрянке и других. Задача есть, и её никто не снимал».





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