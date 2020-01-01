Елена Синица
В ПГНИУ опровергли информацию о неработающей сигнализации
Вуз оставляет за собой право обратиться в суд для защиты деловой репутации
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Пресс-служба ПГНИУ сообщила, что в телеграм-каналах распространяется недостоверная информация о неправомерном использовании денежных средств и неработающей сигнализации в вузе.
В ПГНИУ заявили, что системы видеонаблюдения, пожарной сигнализации, контроля и учёта доступа закуплены и установлены в соответствии с требованиями безопасности. Отмечается, что в день стрельбы оборудование также находилось в рабочем состоянии.
Подрядчик обеспечивает сервисное обслуживание и гарантийные обязательства до марта 2024 года.
В ПГНИУ также добавили, что вуз оставляет за собой право обратиться в суд и защищать свою деловую репутацию всеми доступными законными способами.
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