Елена Синица В пермской поликлинике №5 силовики проводят обыски Проверяется информация о подделке сертификатов о вакцинации Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сегодня, 7 декабря, в городской клинической поликлинике №5 проходят обыски. Об этом сообщают «Новости Перми». Факт проведения обысков «Новому компаньону» также подтвердили в краевом минздраве.

Как пишет издание со ссылкой на личный источник, в поликлинике проверяют информацию об изготовлении поддельных сертификатов о вакцинации от COVID-19 и QR-кодов.





Обыски проходят в двух подразделениях: в поликлинике №2 (ул. Героев Хасана, 26) и в поликлинике №4 (ул. Куйбышева, 111).





Напомним, ранее также сообщалось, что в Пермском крае двое должностных лиц предстанут перед судом за поддельные больничные.

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