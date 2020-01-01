Олеся Максименко В Пермском крае двое должностных лиц предстанут перед судом за поддельные больничные Они обвиняются в совершении более 50 эпизодов Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Два должностных лица одной из больниц Краснокамска обвиняются в служебном подлоге и взяточничестве, сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края.

По данным следствия, подсудимые за вознаграждение до 10 тыс. руб. через посредников незаконно выдавали больничные листы. Всего было установлено свыше 50 эпизодов незаконной деятельности.

Уголовное дело будет рассмотрено в Краснокамском городском суде Пермского края.

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