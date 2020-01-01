Елена Синица Большинство пострадавших во время стрельбы в ПГНИУ вернулись к учёбе Из медучреждений уже выписались 38 студентов Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как сообщает пресс-служба Пермского классического университета, 38 студентов ПГНИУ выписались из медучреждений. При этом 34 человека уже приступили к занятиям, остальные находятся на реабилитации.

Одна из пострадавших, студентка историко-политологического факультета Анаида Михайлова, рассказала, что вернулась к обучению, ещё находясь в Москве. По её словам, одногруппники ей помогают, а преподаватели стараются давать индивидуальные задания.





«В учёбу я влилась достаточно быстро. Когда вернулась, настроила себя на то, что год всё-таки нужно закончить и не уходить на второй. Поэтому при любой возможности посещаю пары. Психологически я как-то сразу была готова учиться, вопрос только в возвращении в сам универ. Но я стараюсь сделать так, чтобы по окончании дистанта я была готова морально туда приехать и учиться, не думая о том, что случилось», — сказала Анаида Михайлова.





Напомним, сегодня Дзержинский районный суд Перми продлил Тимуру Бекмансурову срок содержания под стражей до 20 февраля 2022 года.

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