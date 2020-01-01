Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Глава федерального минкульта посетит Пермскую галерею Ольга Любимова обсудит кадровые перестановки в учреждении Поделиться Поделиться Твитнуть

Ольга Любимова

Министерство культуры Российской Федерации

Накануне визита в краевой центр председателя правительства РФ Михаила Мишустина Пермь посетит глава федерального минкульта Ольга Любимова. Об этом написал портал properm.ru. Источники «Нового компаньона» информацию подтвердили.

Целью визита министра культуры РФ, как и год назад, является контроль выполнения Пермским краем показателей национального проекта «Культура».

Кроме того, Ольга Любимова намерена обсудить кадровые перестановки в Пермской государственной художественной галерее, коллекция которой является собственностью Российской Федерации, и в краевом минкульте.

В программе визита Михаила Мишустина тоже значится посещение Пермской художественной галереи.

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