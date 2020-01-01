Председатель правительства РФ может посетить Пермь 9 декабря Поделиться Поделиться Твитнуть

Михаил Мишустин

minvr.gov.ru

Визит премьер-министра России Михаила Мишустина в Пермь может состояться в четверг, 9 декабря. Об этом сообщает «АиФ-Прикамье».

Сегодня, 6 декабря, по данным издания, в столице Прикамья приземлился самолёт с сотрудниками аппарата правительства России, которые участвуют в подготовке визита.

Программа пребывания в Перми и цели приезда Михаила Мишустина не разглашаются.

Ранее сообщалось, что премьер-министр обсудит с краевыми властями подготовку к 300-летию Перми.

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