Председатель правительства РФ может посетить Пермь 9 декабря
Визит премьер-министра России Михаила Мишустина в Пермь может состояться в четверг, 9 декабря. Об этом сообщает «АиФ-Прикамье».
Сегодня, 6 декабря, по данным издания, в столице Прикамья приземлился самолёт с сотрудниками аппарата правительства России, которые участвуют в подготовке визита.
Программа пребывания в Перми и цели приезда Михаила Мишустина не разглашаются.
Ранее сообщалось, что премьер-министр обсудит с краевыми властями подготовку к 300-летию Перми.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.