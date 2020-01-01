Михаил Мишустин планирует посетить Пермский край Визит намечен на первую половину декабря Поделиться Поделиться Твитнуть

Михаил Мишустин

minvr.gov.ru

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин планирует приехать в Пермь в первой половине декабря, сообщили «Новому компаньону» источники в федеральных органах власти.

Во время встречи с краевыми властями премьер планирует обсудить подготовку к празднованию 300-летия Перми.

Ранее в Пермь неоднократно приезжал заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, который возглавляет оргкомитет по подготовке юбилея.

Отметим, что в программу подготовки к 300-летию Перми включено свыше 100 объектов общей стоимостью порядка 140 млрд руб.

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