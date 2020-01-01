Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» 300 лет за два года Who is who в системе подготовки юбилея Перми? Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В преддверье юбилея Перми, который будет отмечаться в 2023 году, множатся институции, так или иначе причастные к организации праздника. Попробуем разобраться в этой сложносочинённой структуре.

Возглавляет подготовку к юбилею федеральный организационный комитет, председателем которого является заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Комитет был образован в 2018 году в соответствии с указом президента РФ «О праздновании 300-летия основания города Перми». Комитет собирался дважды: первый раз ещё с прежним председателем Виталием Мутко, второй раз уже с Чернышенко. Основная задача этой институции — оказывать содействие подготовке и проведению праздника на федеральном уровне. Деятельность комитета держат на контроле в аппарате президента России.

В состав федерального оргкомитета входят 33 человека, в том числе губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, глава Перми Алексей Дёмкин, ещё несколько пермских чиновников и представителей власти, несколько заместителей федеральных министров и глав департаментов федеральных министерств, а также главы крупных предприятий, имеющих отношение к Прикамью, такие как Андрей Кузяев, Вагит Алекперов, Армен Гарслян и другие. Любопытно присутствие в списке музыкантов Теодора Курентзиса, Дениса Мацуева, Владимира Спивакова и Павла Милюкова и креативных личностей вроде Евгения Сапиро, Сергея Кущенко и Сергея Капкова.

На вопрос, почему в списке нет художников или, например, представителей писательского цеха, руководитель проектного офиса «Пермь-300» Антон Клепиков ответил, что обилие громких музыкантских имён связано с тем, что один из крупнейших инфраструктурных проектов, привязанных к 300-летию Перми, — это строительство Центральной музыкальной школы.

Федеральный оргкомитет учредил аналогичный комитет уже на региональном уровне, который возглавляет действующий губернатор Дмитрий Махонин. Этот оргкомитет собирается не реже одного раза в два месяца и рассматривает текущие вопросы подготовки к празднику. Так, 6 сентября оргкомитет на своём собрании рассмотрел вопросы благоустройства Перми и работу с партнёрами, утвердил логотип юбилея и выслушал информацию о том, как идёт краудфандинговая кампания по сбору средств на реставрацию объектов культурного наследия.

Федеральный оргкомитет также рекомендовал создать в Перми благотворительный фонд для аккумулирования внебюджетных средств на события юбилея, и — вот сюрприз! — оказалось, что в Перми такой фонд уже есть и действует. Некоммерческая организация «Фонд содействия развитию города Перми «Пермь-300» (Фонд «Пермь-300») была создана ещё 1 апреля 2016 года по инициативе нескольких видных пермяков, среди которых были Александр Иноземцев, Армен Гарслян, Владимир Маланин, Михаил Соколовский, Геннадий Игумнов.

Совсем недавно фонд обзавёлся новым директором — им стала общественница Ирина Ермакова.

Фонд необходим для того, чтобы обеспечить прозрачность и целевое использование средств, которые будут получены от спонсоров юбилея. При перечислении денег в бюджет они обезличиваются, тогда как в фонде деньги, внесённые, например, на благоустройство определённого парка, будут потрачены именно на благо­устройство этого парка.

Если оба оргкомитета — федеральный и региональный — можно условно назвать «законодательной властью» юбилея, то его «исполнительной властью» является проектный офис, который возглавляет бывший вице-премьер краевого правительства Антон Клепиков. Проектный офис создан на базе АНО «Агентство новых технологий» (той же самой, что ведёт работу по созданию креативного кластера «Завод Шпагина») для исполнения, сопровождения и контроля выполнения решений оргкомитетов. Как пояснил руководитель рабочей группы по информационному сопровождению проектного офиса Пётр Кравченко, поскольку речь идёт о проекте, нет смысла создавать под него постоянное юридическое лицо, и решено было воспользоваться уже существующей АНО.

Среди функций проектного офиса — создание событийного календаря праздника и обеспечение финансирования всех событий, для чего офис находится в постоянной координации с краевым минфином.

Календарь событий складывается из частных и институциональных инициатив, в том числе событий федерального уровня. Среди них большие форумы — библиотечный и музейный, спортивный форум «Россия — спортивная наша держава», российская «Студенческая весна», эстафета огня Универсиады. Все эти события российского масштаба пройдут в 2023 году в Перми.

Для экспертной оценки креативной составляющей празднования в помощь проектному офису создан ещё один, совещательный орган — экспертный совет, состоящий из деятелей культуры и общественников. Его возглавляет ректор ПГНИУ Дмитрий Красильников. Эксперты собираются по призыву проектного офиса, когда нужно оценить и утвердить творческие проекты, связанные с подготовкой к юбилею. Так, экспертный совет утвердил логотип юбилея, который позже был принят на заседании регионального оргкомитета. На следующем заседании экспертного совета планируется утвердить так называемую «событийную рамку» — смысловую и идеологическую концепцию, в которую должны быть вписаны события, проходящие под маркой юбилея. Позже эксперты будут собираться, чтобы обсуждать событийный календарь.

Проектный офис координирует и инфраструктурные проекты, привязанные к юбилею, — стройки и объекты благоустройства. Не все из них будут завершены к 2023 году — это касается особо сложных и уникальных строек.

К особо сложным относятся объекты дорожного строительства, например продление улиц Строителей и Крисанова, поскольку процесс здесь связан с выкупом большого количества земельных участков у разных собственников.

К уникальным проектам относятся новая сцена Театра оперы и балета, спортивный комплекс около Перми II (оба планируется построить к 2026 году). «Это эксклюзивные проекты, такое за год не построишь», — прокомментировал директор проектного офиса. К эксклюзивным проектам относится также новое здание Пермской художественной галереи (которое всё же планируется сдать в 2023 году), новый спортивный комплекс «Энергия», где будет несколько залов для игровых видов спорта и бассейн, и Центральная музыкальная школа. Последний проект уникален не только в архитектурном, но и в идеологическом плане: подобное учебное заведение есть только в Москве и больше нигде в России. Творчество и образование будут здесь связаны воедино, что должно создать в этой школе особую атмосферу.

Среди прочих, менее сложных, но тоже важных инфраструктурных проектов — культурный кластер «Завод Шпагина», биатлонный комплекс «Пермские медведи», новая сцена ТЮЗа и реконструкция Большого зала Пермской филармонии.

С точки зрения благоустройства самые громкие и важные проекты — комплексный ремонт Комсомольского проспекта и реконструкция эспланады вместе со Слудской горкой. Благо­устройство Слудской горки, которое неожиданно для проектного офиса вызвало такую полемику в соцсетях, предусматривает ремонт фасадов всех домов с организацией архитектурной подсветки.

По словам Петра Кравченко, благоустройство и ремонт фасадов по всему центру города — это повод напомнить пермякам, что юбилей города — это их праздник. Это общественный проект, который предполагает вовлечение всех горожан.

Кроме капитального благоустройства планируется много временных экстерьерных изменений, например уличные выставки.

Для удобства осуществления деятельности проектного офиса были созданы 11 рабочих групп по отраслям: «Культура», «Спорт», «Здравоохранение», «Образование», «Транспорт», «Зелёное кольцо», «Парки и скверы», «Комфортная городская среда», «Объекты культурного наследия», «Программа празднования» и «Информационное сопровождение».

До конца текущего года должен появиться ещё один субъект «исполнительной власти» подготовки к празднику — дирекция юбилея. Проектный офис уже начал подыскивать подходящих людей для этой работы. Дирекция будет заниматься подготовкой и проведением праздничных мероприятий: встретить и проводить гостей, разместить, накормить, обеспечить транспорт, подготовить сценические площадки и всё тому подобное. Эта структура будет подобна дирекции фестиваля «Белые ночи в Перми» с той лишь разницей, что речь идёт не о двух месяцах, а о двух годах работы — 2022-м и 2023-м. Планируется, что дирекция будет состоять из десятка техников и креативщиков, и объём работы у них будет очень большой.

Для финансирования работы проектного офиса и дирекции проекта «Пермь-300» были внесены изменения в краевой бюджет на 2021—2023 годы. Предлагается выделить на эти цели 11,7 млн руб. в 2021 году и по 9,6 млн руб. в 2022 и 2023 годах. В нынешнем году дополнительные расходы предлагается обеспечить за счёт возврата средств субсидии, предоставленной ГКБУК «Центр реализации проектов» в 2020 году: эту субсидию выделяли на авиашоу «Крылья Пармы», региональный театральный фестиваль и фестиваль малой авиации «Взлётка», но все эти мероприятия отменили.

Для сравнения: в Нижнем Новгороде «исполнительную власть» подготовки к 800-летию города составили 110 человек, в Перми же планируется около 25 — в проектном офисе вместе с дирекцией. Именно эти люди должны менее чем за два года подготовить и провести 300-летний юбилей Перми.

Федеральный оргкомитет

Председатель — Дмитрий Чернышенко.

Состав — 33 человека: заместители федеральных министров, руководители ведомств, творческие люди, главы крупных корпораций, имеющих отношение к Прикамью.

Функции: помощь на федеральном уровне в подготовке и проведении юбилея Перми в 2023 году.

Региональный оргкомитет

Председатель — Дмитрий Махонин.

Заместитель председателя — Дмитрий Самойлов.

Состав — 39 человек: руководители региональных министерств и региональных управлений федеральных ведомств, в том числе силовики, руководители учреждений культуры, предприниматели, креативные силы.

Функции: разработка предложений и выработка конструктивных подходов к подготовке и проведению празднования 300-летия Перми; оперативное рассмотрение вопросов, связанных с подготовкой и проведением; взаимодействие с общественностью и творческими силами.

Проектный офис

Руководитель — Антон Клепиков.

Состав — пять человек: сотрудники АНО «Агентство новых технологий» во главе с директором Верой Цыпуштановой; в следующем году состав будет расширен до 15—17 человек.

Функции: исполнение, сопровождение и контроль выполнения решений оргкомитетов, в том числе отслеживание событийного календаря и инфраструктурных проектов, привязанных к юбилею.

Экспертный совет

Председатель — Дмитрий Красильников.

Состав — 26 человек: творческие деятели, представители НКО, руководители учреждений культуры.

Функции: экспертиза, оценка и утверждение творческих проектов, входящих в «событийную рамку» празднования 300-летия Перми.

Благотворительный фонд «Пермь-300»

Президент — Владимир Маланин.

Директор — Ирина Ермакова.

Совет фонда — высший коллегиальный орган управления: Владимир Маланин, Валерий Сергеев, Геннадий Шилов, Михаил Соколовский.

Попечительский совет фонда — надзорный орган: Михаил Скоморохов, Анатолий Маховиков, Николай Девяткин, Юрий Антонов, Алексей Андреев, Андрей Кузяев, Сергей Кущенко, Александр Иноземцев, Алексей Грибанов.

Цель фонда — поддержка юбилейных мероприятий к празднованию Дня города в 2023 году, благотворительность, реализация культурных и социальных программ, а также формирование положительного имиджа города Перми.

Дирекция

Будет создана в конце 2021 года.

Ориентировочный состав — 10 человек: креативщики и технические службы.

Функции: организация и непосредственное проведение всех юбилейных мероприятий.

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