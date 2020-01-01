Земельный участок и проект спорткомплекса на Парковом передадут в собственность края Срок строительства ФОКа — 2024 год Поделиться Поделиться Твитнуть

Спорткомплекс с бассейном на ул. Шпальной в Перми

Администрация Перми

Мэрия Перми внесла на рассмотрение городской думы проект решения о безвозмездной передаче в собственность края земельного участка площадью 712 кв. м на ул. Шпальной в Дзержинском районе и проектной документации на строительство здесь спортивного комплекса с плавательным бассейном. Документ опубликован на сайте думы.

Спорткомплекс с бассейном на ул. Шпальной в микрорайоне Парковом должны были начать строить в 2021 году и завершить к 2023-му. Однако из-за недостаточного финансирования объекта в текущем бюджете контракт с подрядчиком так и не был заключён. Сроки строительства спортивного комплекса перенесены пока на 2024 год.

По проекту в новом спорткомплексе должен разместиться бассейн площадью 25 на 21 м с восемью дорожками, детский бассейн, два зала для подготовительных занятий, зрительские трибуны на 250 мест, тренажёрный и спортивный залы, комплекс саун.

Как отмечали в мэрии, в бассейне будут обучать плаванию детей, проводить тренировки спортсменов, оздоровительные занятия и соревнования.

Общая площадь спорткомплекса составит 11,13 тыс. кв. м.

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