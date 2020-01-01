Инвестиционная комиссия скорректировала сроки и финансирование нескольких городских проектов Поделиться Поделиться Твитнуть

На очередном заседании комиссии по разработке и реализации инвестпроектов Перми обсуждался вопрос об изменении сроков осуществления капитальных вложений и объёмов бюджетных ассигнований в объекты социальной сферы и ЖКХ города. О результатах работы комиссии сообщает пресс-служба Пермской городской думы.

Заседание провёл первый заместитель главы администрации Перми Эдуард Хайруллин, в работе приняли участие председатель Пермской городской думы Дмитрий Малютин, депутаты Василий Кузнецов, Владимир Манин.

Начальник департамента образования администрации Перми Анна Деменева рассказала, что планируется строительство здания для размещения общеобразовательного учреждения в районе ДКЖ. В настоящее время ведётся работа по формированию земельного участка для размещения здания школы. Ориентировочный срок ввода объекта в эксплуатацию — 2026 год. В Индустриальном районе Перми также планируется строительство здания общеобразовательного учреждения. На сегодня идёт работа по формированию земельного участка для размещения здания школы. Срок реализации проекта — 2025 год.

Дмитрий Малютин отметил, что есть проблема недофинансирования этих объектов. «Откуда будем брать деньги?» — поинтересовался он.

«Со всеми объектами мы участвуем в федеральных и региональных программах для привлечения финансирования», — ответила Анна Деменева.

Заместитель главы администрации Перми Алексей Грибанов уточнил, что президент России Владимир Путин сообщил, что до конца 2024 года в РФ будет построено не менее 1300 новых школ. «Мы с большой долей уверенности думаем, что у нас высокие шансы, чтобы получить софинансирование», — сказал Грибанов.

Также планируется строительство нового корпуса для гимназии №33 по адресу ул. Островского, 68. Анна Деменева отметила, что в связи с тем, что в микрорайоне Чернышевского сеть общеобразовательных учреждений переукомплектована, требуется строительство нового здания на 825 мест. Стоимость проекта составит около 905 млн руб., его реализация планируется на 2022–2024 годы.

Члены инвестиционной комиссии поддержали изменение сроков финансирования нескольких проектов. На период до 2024 года перенесены сроки строительства плавательного бассейна по адресу ул. Гайвинская, 50, на период до 2024 года перенесены сроки строительства спортивного комплекса с плавательным бассейном на ул. Шпальной, 2 в микрорайоне Парковом.

Начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства Александр Власов отметил, что необходимо изменить сроки осуществления капитальных вложений по строительству газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки Голый Мыс и Язовая (II очередь).

Председатель комитета по физической культуре и спорту администрации Перми Сергей Сапегин рассказал, что планируется строительство спортивной трассы для велосипедов, лыжероллеров на ул. Агрономической, 23: «На сегодняшний день в Перми отсутствуют спортивные трассы, позволяющие организовать круглогодичные тренировки для спортсменов, занимающихся лыжными видами спорта». Ориентировочный срок реализации проекта — 2023 год.

И. о. заместителя главы администрации Перми — начальника управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации Перми Андрей Падучев отметил, что в период 2022–2026 годов планируется строительство новых пожарных водоёмов в микрорайонах Социалистическом и Чапаевском Орджоникидзевского района и в микрорайоне Новобродовском Свердловского района Перми.

Начальник управления по экологии и природопользованию администрации Перми Дмитрий Андреев рассказал, что планируется строительство питомника на ул. Уинской: «Нам нужно ежегодно заниматься обновлением биологически устаревших деревьев, которые несут угрозу для безопасности имущества и здоровья горожан. Для обеспечения потребности благоустройства городской среды, формирования зелёных зон нам необходимо вырастить посадочный материал, который будет адаптирован к условиям региона. Через 10 лет планируем получить 120 тыс. саженцев, и такой объём сэкономит бюджетные средства». Участники заседания единогласно поддержали этот проект.

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