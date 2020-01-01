Разработкой оформления нового пермского зоопарка займётся подмосковная компания Два варианта концепции должны быть представлены в январе 2022 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба Министерства строительства и архитектуры Пермского края

Подведены итоги закупки по поиску разработчика художественного оформления нового пермского зоопарка. Договор на 52 млн 691 тыс. руб. (с учётом НДС) планируется заключить с единственным участником конкурса — ООО «Энергокомплекс» (г. Одинцово Московской области). Соответствующая информация появилась на портале госзакупок.

Согласно техзаданию, подрядчик до 25 января 2022 года должен разработать не менее двух вариантов концепции художественного оформления объектов экспозиций и интерьеров зон. Всего на территории планируется создать пять зон: «Лесная мозаика», «Полярный мир», «Обитатели гор», «Африканская саванна», «Страна обезьян и тропический рай».

Разработанную концепцию должны будут согласовать с краевым минкультом и зоологами.

Напомним, ранее сообщалось, что в новый зоопарк животных должны перевезти летом 2022 года.

Строительство нового зоопарка в Перми началось в 2017 году в микрорайоне Нагорном. Всего было заключено три госконтракта на общую сумму 3,3 млрд руб. Работы на объекте ведёт АО «РЖДстрой». Изначально первую очередь зоопарка планировали сдать в конце 2019 года, а закончить стройку — в 2020 году. Однако в 2018 году стройконтроль УКС Пермского края выявил нарушения на стройплощадке, после чего было принято решение о проведении комплексного обследования техсостояния всех объектов этапа строительства. По фактам хищения на стройке было возбуждено уголовное дело, а УКС Пермского края обратилось в суд с требованием взыскать с генподрядчика 1,3 млрд руб.

В мае 2021 года региональное управление капитального строительства и АО «РЖДстрой» заключили мировое соглашение, согласно которому подрядчик за свой счёт проведёт экспертизу возведённых объектов, новое проектирование и достроит зоопарк в 2023 году.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.