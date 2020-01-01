Елена Синица
Пермский зоопарк должен переехать на Нагорный до июня 2022 года
Такое поручение дало правительство РФ
Пермский зоопарк должен освободить свою нынешнюю территорию до июня 2022 года. О таком поручении правительства РФ «Комсомольской правде» рассказал секретарь Пермской епархии Андрей Литовка.
«О том, что необходимо в ближайшее время возобновить богослужения в Спасо-Преображенском соборе, заявил в октябре во время совещания, посвящённого 300-летию Перми, вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, — сказал Литовка. — А вскоре после этого появилось поручение правительства России, в котором было указано, что к июню 2022 года должны быть освобождены и здание собора, и территория, где сейчас находится зоопарк».
Напомним, ранее сообщалось, что власти планируют начать переезд животных в новый зоопарк в сентябре 2022 года, а завершить — к 2023-му.
Также сообщалось, что «РЖДстрой» ищет разработчика художественного оформления нового пермского зоопарка.
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