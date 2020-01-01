Елена Синица Пермский зоопарк должен переехать на Нагорный до июня 2022 года Такое поручение дало правительство РФ Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермский зоопарк

Константин Долгановский

Пермский зоопарк должен освободить свою нынешнюю территорию до июня 2022 года. О таком поручении правительства РФ «Комсомольской правде» рассказал секретарь Пермской епархии Андрей Литовка.

«О том, что необходимо в ближайшее время возобновить богослужения в Спасо-Преображенском соборе, заявил в октябре во время совещания, посвящённого 300-летию Перми, вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, — сказал Литовка. — А вскоре после этого появилось поручение правительства России, в котором было указано, что к июню 2022 года должны быть освобождены и здание собора, и территория, где сейчас находится зоопарк».

Напомним, ранее сообщалось, что власти планируют начать переезд животных в новый зоопарк в сентябре 2022 года, а завершить — к 2023-му.

Также сообщалось, что «РЖДстрой» ищет разработчика художественного оформления нового пермского зоопарка.

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