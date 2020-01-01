Елена Синица В Перми вновь ищут подрядчиков для строительства двух развязок и перехода по ул.Строителей Общая стоимость контрактов — 4,1 млрд руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Управление автомобильных дорог и транспорта вновь объявило аукционы по поиску подрядчиков для строительства двух крупных транспортных развязок Транссибирской магистрали с улицами Углеуральской и Вишерской, а также участка перехода ул. Строителей — площадь Гайдара от ул. Вишерской до примыкания с ул. Папанинцев. Информация об этом содержится на портале госзакупок.

Начальная цена строительства развязки с ул. Углеуральской — 1,233 млрд руб., с ул.Вишерской — 1,711 млрд руб., а перехода — 1,211 млрд руб.

Срок подачи заявок — до 13 декабря 2021 года.

Напомним, ранее в ФАС России, рассмотрев жалобы ООО «Стройтраст» (Москва), отменили конкурсы на строительство этих дорог.

По мнению антимонопольного ведомства, заказчик не должен был объявлять открытый конкурс. Избыточным в закупках признано требование заказчика к согласованию «состава асфальтобетонной смеси для каждого конструктивного слоя». Также признаны ненадлежащими требования к порядку оценки опыта работы потенциальных подрядчиков. Кроме того конкурсная документация не требовала от участников закупок членства в саморегулируемых организациях.

В краевом минзакупок уже заявили, что не согласны с решениями ФАС.









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