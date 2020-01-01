Мария Сыропятова Отменены результаты торгов на строительство развязки на Транссибирской магистрали с ул. Вишерской Решение приняли в антимонопольном ведомстве Поделиться Поделиться Твитнуть

Виктор Михалев

Решением ФАС России отменены торги на строительство развязки на Транссибирской магистрали с улицей Вишерской в Перми. Начальная (максимальная) стоимость работ — 1,7 млрд руб. Эти данные появились на портале госзакупок.

Ранее также по решению ФАС были отменены торги на строительство развязки на Транссибе с ул. Углеуральской, а также участка перехода ул. Строителей — площадь Гайдара от ул. Вишерской до примыкания с ул. Папанинцев.

Претензии ФАС России в отношении всех трёх закупок весьма схожи. В решениях комиссии антимонопольного ведомства говорится, что заказчик не должен был объявлять открытый конкурс.

Избыточным в обеих закупках признано требование заказчика к согласованию «состава асфальтобетонной смеси для каждого конструктивного слоя».

Также признаны ненадлежащими требования к порядку оценки опыта работы потенциальных подрядчиков: сроки заключения и исполнения контрактов за последние пять лет перед датой подачи заявки признаны ненадлежащими, «поскольку не позволяют выявить лучшие условия исполнения контракта».

Комиссия ФАС, кроме того, признала, что конкурсная документация не содержит исчерпывающий перечень требований к участникам обеих закупок о наличии членства в саморегулируемой организации.

После отмены торгов на строительство развязки на Транссибирской магистрали с ул.Углеуральской, а также участка перехода улицы Строителей-площадь Гайдара в краевом минзакупок ответили, что не согласны с принятыми решениями.

«Проведение закупок способом открытого конкурса на выполнение строительных работ позволяет, с одной стороны, привлечь максимально широкий круг потенциальных квалифицированных подрядчиков, а с другой — исключить риск демпинга на торгах, как это возможно при проведении аукционов», — пояснили в ведомстве.

Согласование качества асфальтобетонной смеси там объяснили профилактикой низкого качества работ, а повышенные требования к опыту работ потенциальных подрядчиков — привлечением квалифицированных компаний с опытом выполнения крупных инфраструктурных проектов.

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