Мария Сыропятова ФАС отменила два конкурса на строительство автодорог в Перми В краевом минзакупок с решением антимонопольного ведомства не согласны Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Отменены два конкурса на строительство развязки Транссибирской магистрали с ул. Углеуральской, а также участка перехода ул. Строителей — площадь Гайдара от ул. Вишерской до примыкания с ул. Папанинцев (максимальная стоимость каждой закупки — 1,2 млрд руб.). Согласно данным портала госзакупок, таково решение Федеральной антимонопольной службы России, рассмотревшей жалобы ООО «Стройтраст» (Москва).

По мнению ФАС России, заказчик не должен был объявлять открытый конкурс. В решении об участке перехода ул. Строителей — площадь Гайдара прямо говорится о требовании законодательства по выбору конкурса с ограниченным участием.

Избыточным в обеих закупках признано требование заказчика к согласованию «состава асфальтобетонной смеси для каждого конструктивного слоя».

Также признаны ненадлежащими требования к порядку оценки опыта работы потенциальных подрядчиков: сроки заключения и исполнения контрактов за последние пять лет перед датой подачи заявки признаны ненадлежащими, «поскольку не позволяют выявить лучшие условия исполнения контракта».

Комиссия ФАС, кроме того, признала, что конкурсная документация не содержит исчерпывающий перечень требований к участникам обеих закупок о наличии членства в саморегулируемой организации.

В минзакупок Пермского края ответили «Новому компаньону», что не согласны с решениями, принятыми ФАС России.

«Проведение закупок способом открытого конкурса на выполнение строительных работ позволяет, с одной стороны, привлечь максимально широкий круг потенциальных квалифицированных подрядчиков, а с другой — исключить риск демпинга на торгах, как это возможно при проведении аукционов», — пояснили позицию в ведомстве.

При этом дополнительные параметры при установлении критериев оценки заявок там оправдывают привлечением к участию в торгах наиболее квалифицированных подрядчиков с опытом выполнения крупных инфраструктурных проектов.

«Опыт выполнения пусть и большого количества контрактов, но с небольшой стоимостью поставил бы под угрозу реализацию проектов в случае победы в конкурсах недостаточно опытного подрядчика», — считают в краевом минзакупок.

Там отметили, что требование к согласованию состава применяемой подрядчиком асфальтобетонной смеси исключает использование той, которая не соответствует требованиям технического задания и нормативной документации. Это является превентивной мерой, направленной на недопущение некачественного выполнения работ.

Похожая жалоба была подана ООО «Стройтраст» на ещё одну закупку в Перми — строительство развязки на Транссибирской магистрали с ул. Вишерской. По сообщению пресс-службы ФАС России, пока решение по этим торгам не принято.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.