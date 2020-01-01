Елена Синица
В Перми на улице Якутской увеличили разрешённую скорость до 90 км/ч
Ранее она была ограничена до 60 км/ч из-за ремонтных работ
Поделиться
Поделиться
Твитнуть
В Перми на ул. Якутской изменился скоростной режим. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на горадминистрацию.
Как пояснили в ведомстве, сейчас на ул. Якутской разрешённая скорость движения составляет 90 км/ч. Соответствующие дорожные знаки установлены.
Напомним, что с декабря 2020 года скоростной режим был ограничен до 60 км/ч из-за проведения ремонтных работ.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.
Поделиться
Поделиться
Твитнуть