Елена Синица В Перми на улице Якутской увеличили разрешённую скорость до 90 км/ч Ранее она была ограничена до 60 км/ч из-за ремонтных работ Поделиться Поделиться Твитнуть

Ул. Якутская в Перми

Константин Долгановский

В Перми на ул. Якутской изменился скоростной режим. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на горадминистрацию.

Как пояснили в ведомстве, сейчас на ул. Якутской разрешённая скорость движения составляет 90 км/ч. Соответствующие дорожные знаки установлены.





Напомним, что с декабря 2020 года скоростной режим был ограничен до 60 км/ч из-за проведения ремонтных работ.

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