Подрядчик устранил нарушения, допущенные при ремонте ул. Якутской в Перми
Ограничивающие скоростной режим дорожные знаки демонтируют в ноябре
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В Перми завершился дорожный ремонт на ул. Якутской. После устранения подрядчиком выявленных недочётов комиссия приняла дорогу в эксплуатацию, об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Ожидается, что в ноябре на ул. Якутской увеличат допустимую скорость движения автотранспорта до 90 км/ч.
Временное ограничение скорости (до 60 км/ч) было введено здесь в декабре 2020 года.
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