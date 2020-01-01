Подрядчик устранил нарушения, допущенные при ремонте ул. Якутской в Перми Ограничивающие скоростной режим дорожные знаки демонтируют в ноябре Поделиться Поделиться Твитнуть

ул. Якутская в Перми

Константин Долгановский

В Перми завершился дорожный ремонт на ул. Якутской. После устранения подрядчиком выявленных недочётов комиссия приняла дорогу в эксплуатацию, об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Ожидается, что в ноябре на ул. Якутской увеличат допустимую скорость движения автотранспорта до 90 км/ч.

Временное ограничение скорости (до 60 км/ч) было введено здесь в декабре 2020 года.

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