Олеся Максименко
На ул. Якутская в Перми ограничение скорости снимут в ноябре
Водители смогут ехать со скоростью 90 км/ч
В ноябре на ул. Якутская в краевой столице будет снято ограничение скорости в 60 км/ч, передаёт ТК ВЕТТА со ссылкой на Пермскую дирекцию дорожного движения.
После этого разрешённая скорость составит 90 км/ч.
Напомним, ограничение было введено в декабре 2020 года на время проведения ремонтных дорог. В октябре текущего года на трассе были выявлены недочёты, которые подрядчик в ближайшее время должен устранить.
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