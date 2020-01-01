Олеся Максименко На ул. Якутская в Перми ограничение скорости снимут в ноябре Водители смогут ехать со скоростью 90 км/ч Поделиться Поделиться Твитнуть

ул. Якутская в Перми

Константин Долгановский

В ноябре на ул. Якутская в краевой столице будет снято ограничение скорости в 60 км/ч, передаёт ТК ВЕТТА со ссылкой на Пермскую дирекцию дорожного движения.

После этого разрешённая скорость составит 90 км/ч.

Напомним, ограничение было введено в декабре 2020 года на время проведения ремонтных дорог. В октябре текущего года на трассе были выявлены недочёты, которые подрядчик в ближайшее время должен устранить.

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