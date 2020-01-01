Ремонт ул. Якутской в Перми выполнен с нарушениями Подрядчику предписано устранить недочёты за свой счёт Поделиться Поделиться Твитнуть

ул. Якутская в Перми

Константин Долгановский

В ходе инспекционного выезда сотрудников МКУ «Благоустройство Дзержинского района» выявлены нарушения в части качества асфальтового покрытия проезжей части на ул. Якутской в Перми. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

— Лабораторные испытания по улице Якутской проведены 15 октября. Сделано 50 вырубок: из них 5 не прошло исследования на качество. В выходные подрядчик планирует выйти на объект и будет проводить фрезерование участков, не прошедших лабораторные испытания, — прокомментировали в МКУ «Благоустройство Дзержинского района».

После на этих участках уложат и новый асфальт. Как отметили в мэрии, все недочёты подрядчик устранит за свой счёт.

Напомним, улица Якутская — входит в число 18 объектов, которые в этом году обновляли по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».





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