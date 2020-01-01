Елена Синица Работа по коду Какие предприятия в декабре отстранили от работы непривитых, а какие решили продлить переходный период Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

К 1 декабря Роспотребнадзор обязал привить 80% сотрудников предприятий и организаций, подлежащих обязательной вакцинации. В ведомстве объявили, что 2 декабря начнут проверки физлиц, юрлиц и ИП на предмет соблюдения этого требования. В связи с этим некоторые предприятия стали действовать довольно радикально: нет прививки — нет и работы. Впрочем, далеко не все.

«Машиностроитель»

В четверг, 2 декабря, из-за отсутствия прививки или медотвода не были допущены на рабочие места около сотни сотрудников пермского завода «Машиностроитель». К проходным пришлось вызывать полицию, вход на предприятие оцепила охрана.

Как пояснил начальник управления маркетинга и сбыта завода «Машиностроитель» Дмитрий Ломаев, таким образом руководство предприятия исполняет приказ главного санитарного врача Прикамья об обязательной вакцинации определённых групп населения.

В Роспотребнадзоре «Новому компаньону» подтвердили, что работодатель вправе принимать такие решения.

«Протон-ПМ»

К подобным мерам готовятся и в АО «Протон-ПМ», но не сейчас. Как напомнили изданию в пресс-службе предприятия, в октябре — ноябре 2021 года на территории Пермского края возникли задержки в поставках вакцин против коронавируса. Тогда первичная профсоюзная организация «Протон-ПМ» обратилась к руководству предприятия с предложением продлить период, в течение которого работникам следует пройти обязательную вакцинацию, и разрешить им продолжить трудовую деятельность с соблюдением эпиднорм.

В результате было принято решение до 10 января 2022 года работать в прежнем режиме и усилить кампанию по вакцинации. А вот после 10 января к работе будут допускаться только привитые, переболевшие в течение последних шести месяцев и имеющие медотвод.

«Мотовилихинские заводы»

В соответствии с постановлением главного санитарного врача предприятие было обязано отстранить непривитых сотрудников с начала декабря, рассказывают в ПАО «Мотовилихинские заводы». Однако с учётом того, что некоторые работники попросту не успели поставить вакцину, было принято временное решение не ограничивать доступ к рабочим местам.

«Между тем требование о вакцинации работников предприятия остаётся важной повесткой антиковидных мер. Дочерние предприятия общества задействованы в исполнении гособоронзаказа. Организация бесперебойного производственного процесса наряду с обеспечением безопасных условий труда для коллектива является для нас безусловным приоритетом», — прокомментировали в ПАО «Мотовилихинские заводы».

Также на предприятии добавили, что на территории завода организован мобильный пункт вакцинации. В кратчайшие сроки планируется довести число вакцинированных работников до 85–90%.

Сейчас доля вакцинированных и переболевших не более шести месяцев назад работников ПАО «Мотовилихинские заводы» составляет около 80%. А на дочернем предприятии холдинга ЗАО «Специальное конструкторское бюро» (находится под управлением АО «Технодинамика» госкорпорации «Ростех») — более 80% привитых.

Краснокамский ремонтно-механический завод

На Краснокамском ремонтно-механическом заводе пока что об отстранении от работы непривитых речи не идёт, сообщил «Новому компаньону» директор предприятия Дмитрий Теплов. По его словам, сейчас сотрудники могут вакцинироваться на заводе и «эта мера очень эффективна». Он отметил, что работники завода активно идут прививаться. Как сообщил Теплов, сейчас привито большинство сотрудников, подлежащих вакцинации.

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