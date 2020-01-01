На стройплощадке пермской галереи решено организовать безостановочный режим работ Чтобы археологические раскопки не повлияли на сроки возведения художественного музея Поделиться Поделиться Твитнуть

строительная площадка Пермской художественной галереи

permkrai.ru

В Перми на территории завода Шпагина, где ведутся подготовительные работы к строительству нового здания художественной галереи, в грунте обнаружены артефакты XIX века, представляющие ценность для науки. В частности, речь идёт о фрагментах древней каменной дороги (предположительно — Соликамского тракта).

Для того чтобы ученые оперативно провели раскопки, и при этом строители не останавливались работы по подготовке к возведению галереи, чиновниками регионального минстроя, подрядчиками и археологами совместно принято решение установить на зимний период на месте будущего строительства теплую палатку площадью 800 кв. м.

«Археологические работы на площадке будут проводиться так называемыми пятью «захватками». После окончания действий на одной части, ученые перейдут на другую. А на первую после этого зайдут строители для подготовки котлована галереи. Таким образом, мы шаг за шагом и без остановок продолжим стройку», — цитирует пресс- служба краевого правительства главу минстроя Андрея Колмогорова.

Напомним, подрядная организация ООО «ЛимакМаращСтрой» в мае 2021 года приступила к подготовке строительной площадки для устройства котлована под новое здание: были демонтированы неиспользуемые хозобъекты, вынесены коммунальные сети. Объект планируется сдать в 2023 году.

Отметим, здание Пермской художественной галереи возводится на территории завода Шпагина — в историческом центре краевой столицы, рядом с Речным вокзалом. Общая площадь будущей галереи превысит 20 тыс. кв. м. Наряду с выставочными залами в нем разместят библиотеку, образовательный центр, научный архив, хранилище и реставрационные мастерские.

Строительство галереи является одним из приоритетных проектов в рамках подготовки к 300-летию Перми. Его общая стоимость составит 4,2 млрд руб.

строительная площадка Пермской художественной галереи

permkrai.ru

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