Завершено расследование уголовного дела о покушении на убийство педагога лицея в Пермском крае Нападавший ученик признан невменяемым Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

В Березниках Пермского края завершено расследование уголовного дела в отношении ученика 10-го класса, который 21 мая 2021 года во время урока в МАОУ «Лицей №1» вошёл в кабинет и нанёс 74-летнему учителю не менее двух ударов ножом в шею. Тем самым он причинил потерпевшей телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.

Как сообщили в Главным следственным управлением Следственного комитета РФ, по результатам психолого-психиатрической экспертизы у несовершеннолетнего выявлено психическое расстройство, которое лишает его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий.

В связи с этим уголовное дело с постановлением о применении к подростку принудительных мер медицинского характера направлено в суд для рассмотрения по существу.





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