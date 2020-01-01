Мария Сыропятова
Ресторатор Олег Ощепков продал долю в кафе Happy
Сумма сделки не разглашается
Экс-министр культуры Пермского края и ресторатор Олег Ощепков продал свою долю в кафе Happy (Пермь, пр.Комсомольский, 1) совладельцу заведения бизнесмену Александру Броварцу.
По словам Олега Ощепкова, решение зрело полгода и никак не связано с текущей ситуацией.
«Это внутреннее решение двух собственников, которые по-разному видят перспективы проекта», — отметил Олег Ощепков.
Сумма сделки не разглашается.
Напомним, что кафе «Happy» было открыто весной 2019 года двумя партнёрами Александром Броварцом и Олегом Ощепковым. Меню заведения сочетает в себе европейскую и азиатскую кухню.
Александр Броварец известен также, как руководитель сети аптек «Планета здоровья». Броварцу принадлежит бизнес-центр «Садко», где расположено кафе Happy.
Олег Ощепков продолжает развивать в Перми кафе «Улитка», «Маркс» и «Вехотка»
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