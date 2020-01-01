Мария Сыропятова Ресторатор Олег Ощепков продал долю в кафе Happy Сумма сделки не разглашается Поделиться Поделиться Твитнуть

Олег Ощепков

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Экс-министр культуры Пермского края и ресторатор Олег Ощепков продал свою долю в кафе Happy (Пермь, пр.Комсомольский, 1) совладельцу заведения бизнесмену Александру Броварцу.

По словам Олега Ощепкова, решение зрело полгода и никак не связано с текущей ситуацией.

«Это внутреннее решение двух собственников, которые по-разному видят перспективы проекта», — отметил Олег Ощепков.

Сумма сделки не разглашается.

Напомним, что кафе «Happy» было открыто весной 2019 года двумя партнёрами Александром Броварцом и Олегом Ощепковым. Меню заведения сочетает в себе европейскую и азиатскую кухню.

Александр Броварец известен также, как руководитель сети аптек «Планета здоровья». Броварцу принадлежит бизнес-центр «Садко», где расположено кафе Happy.

Олег Ощепков продолжает развивать в Перми кафе «Улитка», «Маркс» и «Вехотка»

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