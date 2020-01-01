Огни на главной ёлке Перми зажгутся 1 декабря Будет впервые включён и новый световой купол Поделиться Поделиться Твитнуть

Эскиз светового купола для пермской новогодней ели

Праздничная иллюминация на ёлке, расположенной на эспланаде Перми, а также новый световой купол будут включены в среду, 1 декабря около 18:00. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Напомним, в этом году установкой главной новогодней ели в квартале №68 занималась компания из Санкт-Петербурга - ООО «Ёлочкин»

Погрузка, выгрузка, монтаж, декорирование, обслуживание и последующий демонтаж 30-ти метрового новогоднего атрибута и светового купола диаметром 48 м обойдутся городскому бюджету в 2,95 млн руб.

Как сообщили в гордаминистрации, 1 декабря огни зажгутся и на ёлках, установленных в районах краевого центра.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.