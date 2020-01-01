Установка и обслуживание главной новогодней ели на эспланаде обойдётся в 2,95 млн рублей Подрядчик из Санкт-Петербурга ООО «Ёлочкин» уже приступил к работам Поделиться Поделиться Твитнуть

Эскиз светового купола для пермской новогодней ели

Погрузку, выгрузку, монтаж, обслуживание, декорирование и последующий демонтаж главной городской новогодней ели в Перми осуществит ООО «Ёлочкин» из Санкт-Петербурга.

Согласно документации на сайте госзакупок, максимальная стоимость контракта составляла 3 млн руб. Компания «Ёлочкин» предложила 2,95 млн руб. и объявлена победителем закупки. С ООО уже заключён контракт.

Как сообщили в пермской мэрии, подрядчик уже начал подготовительные работы на площадке — территории нового фонтана у амфитеатра. Сборка и украшение праздничной ели в квартале №68 на эспланаде должны быть закончены к 1 декабря.

Напомним, в этом году ель будет украшать ещё и световой шатёр диаметром 48 м.

Подрядчик должен будет обслуживать объект до 28 февраля 2022 года.

Напомним, искусственную ель из 12 сегментов-ярусов, покрытых хвоей, общей высотой 30 м впервые установили в Перми в позапрошлом году. Новогодний атрибут обошёлся городу в 9 млн руб.

Согласно порталу rusprofile.ru, ООО «Ёлочкин» зарегистрировано в Санкт-Петербурге в 2016 году. Выручка за 2020 год составила 18,3 млн руб., чистая прибыль — 155 тыс. руб. Основным видом деятельности компании по ОКВЭД2 значится «оптовая торговля прочими бытовыми товарами».

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