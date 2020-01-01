Елена Синица С 2 декабря краевой Роспотребнадор начнёт проверки обязательной вакцинации сотрудников На данный момент в 719 хозсубъектах нормативный показатель не достигнут Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

С 2 декабря Роспотребнадзор Прикамья начнёт проверки физлиц, юрлиц и ИП на предмет обязательной вакцинации сотрудников. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На данный момент Роспотребнадзор проанализировал порядка 2,5 тыс. хозсубъектов. Из них в 719 нормативный показатель не достигнут.





Напомним, что в срок до 1 декабря 2021 года предусматривается проведение профилактических прививок против COVID-19 всем работникам (сотрудникам) из групп риска, подлежащим обязательной вакцинации, но не менее 80% от списочного состава коллектива, с учётом граждан, переболевших COVID-19 не более шести месяцев назад.

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