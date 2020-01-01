Вакцинацию от коронавируса в Пермском крае должны пройти 80% работников из групп риска Плановый показатель должен быть достигнут к 1 декабря Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Главный государственный санитарный врач по Пермскому краю 13 октября внёс изменения в июльское постановление № 206 «О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям».

Согласно документу в срок до 1 декабря 2021 года предусматривается проведение профилактических прививок против COVID-19 всем работникам (сотрудникам) из групп риска, подлежащим обязательной вакцинации, но не менее 80% от списочного состава коллектива, с учётом граждан, переболевших COVID-19 не более шести месяцев назад.

Ранее плановый показатель составлял 60%, его необходимо было достичь к 15 сентября.

Информация о ходе иммунизации была получена управлением Роспотребнадзора от 1756 хозяйствующих субъектов; из них только в 1395-ти был достигнут нормативный уровень охвата прививками.

Данные о 361 хозяйствующем субъекте, не обеспечившим нормативный уровень вакцинации в трудовом коллективе, направлены в Государственную инспекцию труда в Пермском крае для принятия мер.

В ведомстве «Новому компаньону» пояснили, что работодатели должны отстранять не привитых сотрудников от работы.

Обязательная вакцинация затрагивает сотрудников сфер торговли, образования, культуры, спорта, общепита, транспортной сферы, ЖКХ, МФЦ, детских комнат, развлекательных центров, государственных учреждений. В перечне также значатся компании, занимающиеся организацией отдыха детей и подростков.

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