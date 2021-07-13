Мария Сыропятова Отстранить, нельзя работать В гострудинспекции разъяснили, что ждёт сотрудников, игнорирующих требование об обязательной вакцинации Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

За отказ вакцинироваться от коронавирусной инфекции работодатель в Пермском крае вправе отстранить сотрудника от работы без сохранения заработной платы, сообщили «Новому компаньону» в Государственной инспекции труда Пермского края. Также работодатель может отказать в приёме на работу тем, кто ещё не привит от коронавирусной инфекции.

Напомним, в июле 2021 года было выпущено постановление главного санитарного врача по Пермскому краю Виталия Костарева, по которому обязательной становится вакцинация для работников тех отраслей, где высок риск заражения коронавирусной инфекцией.

Среди них сотрудники торговли, общепита, общественного транспорта, почтовой связи, организаций, оказывающих бытовые услуги, чиновники, сотрудники МФЦ, театров, кинотеатров, концертных залов, а также все работники, занятые в организации и проведении культурных, выставочных, просветительских, рекламных, досуговых, развлекательных, спортивных и других мероприятий.

В постановлении сказано, что руководители организаций и индивидуальные предприниматели, работающие в вышеперечисленных сферах, должны организовать вакцинацию не менее 60% сотрудников. При этом первым компонентом необходимо было привиться до 15 августа 2021 года, вторым — до 15 сентября 2021 года.

К началу октября 2021 года в управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю выявили 290 организаций, где не был достигнут показатель в 60% вакцинированных от коронавируса сотрудников. Эти сведения были переданы в краевую гострудинспекцию, а там в свою очередь направили в адрес руководителей этих организаций «предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований с предложением принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований».

В ведомстве отмечают, что работодатели в Пермском крае, не отстранившие от работы невакцинированных сотрудников, пока не привлекались.

В гострудинспекции пояснили «Новому компаньону», что в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям была внесена прививка от коронавируса, и она в ряде случаев становится обязательной:

«Если в субъекте вынесено соответствующее положение главного санитарного врача о вакцинации отдельных граждан (работников отдельных отраслей). Если решение об обязательности вакцинации по эпидемическим показаниям принято и оформлено актом главного санитарного врача субъекта или его заместителя, то для работников, которые указаны в этом документе, вакцинация становится обязательной. Отказавшегося от прививки сотрудника работодатель вправе отстранить без сохранения заработной платы».

В ведомстве ссылаются и на абзац 8 ч.1 ст.76 Трудового кодекса (ТК) России, согласно которому «отстранение от работы возможно не только в случаях, предусмотренных ТК РФ и федеральными законами, но и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации». Это соответствует совместным разъяснениям Минтруда России и Роспотребнадзора (Письмо Минтруда от 23.07.2021 №14-4/10/п-5532; Письмо Роструда от 13.07.2021 №1811-ТЗ).

«Одним из таких случаев является нарушение положений Федерального закона от 17 сентября 1998 года №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней». В этом законе указано, что отсутствие профилактических прививок влечёт отказ в приеме на работу или отстранение граждан от работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями», — прокомментировали в краевой гострудинспекции.

P.S.

Тем временем, стало известно, что 13 октября издано постановление Главного государственного санитарного врача по Пермскому краю «О внесении изменений в Постановление Главного государственного санитарного врача по Пермскому краю от 13.07.2021 № 206 «О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям».

Документ предусматривает в срок до 1 декабря 2021 года провести профилактические прививок против COVID-19 всем работникам (сотрудникам) из групп риска, подлежащим обязательной вакцинации, но не менее 80 % от списочного состава коллектива, с учетом граждан, переболевших COVID-19 не более шести месяцев назад.

Обязательная вакцинация затрагивает сотрудников сфер торговли, образования, культуры, спорта, общепита, транспортной сферы, ЖКХ, МФЦ, детских комнат, развлекательных центров, государственных учреждений. В перечне значатся также компании, занимающиеся организацией отдыха детей и подростков.

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