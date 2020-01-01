Елена Синица Роспотребнадзор: привито 53% населения края, подлежащего обязательной вакцинации Ведомство направило в трудинспекцию данные о компаниях, где показатель в 60% вакцинированных ещё не достигнут Поделиться Поделиться Твитнуть

Согласно постановлению главного санитарного врача края, к 15 сентября в организациях, оказывающих услуги населению, должно было быть привито не менее 60% работников. Как передаёт пресс-служба краевого Роспотребнадзора, сейчас привито 53% населения, подлежащего обязательной вакцинации. Это составляет 32,1 % от всего взрослого населения региона.

При этом, о ходе иммунизации в ведомство поступила информация от 1685 хозяйствующих субъектов. Из них только в 1166 субъектах достигнут нормативный уровень охвата прививками (60%).





В ведомстве отметили, что отсутствие прививок влечёт за собой отказ в приёме граждан на работу или отстранение от неё. Управление уже направило в трудовую инспекцию информацию о 290 компаниях, где так и не привили 60% сотрудников.

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