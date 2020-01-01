Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Вячеслав Торчинский представлен коллективу Пермской галереи как «вероятный руководитель» Управленческая структура учреждения ещё не сформирована Поделиться Поделиться Твитнуть

Сергей Федосеев

Сегодня, 29 ноября, Вячеслав Торчинский был представлен коллективу Пермской художественной галереи. Ожидалось, что команде искусствоведов представят нового директора, но представили «возможного руководителя», у которого даже название должности ещё не определено.

Дело в том, что, как «Новому компаньону» сообщил источник в художественном музее, новая управленческая структура ещё только формируется, после чего она должна будет пройти согласование в Министерстве культуры Российской Федерации.

Одна из возможных версий — Вячеслав Торчинский в качестве генерального директора будет отвечать за хозяйственную часть и переезд галереи, а Юлия Тавризян будет заниматься творческой работой.

При этом неизвестно, будет ли Тавризян подчинённой Торчинского или будет подчиняться напрямую учредителю — Министерству культуры Пермского края. Всё это пока в стадии обсуждения.

22 ноября стало известно, что глава минкульта Пермского края Вячеслав Торчинский покинет пост и возглавит строительство нового здания Пермской художественной галереи.

Позднее сообщалось, что Торчинский будет назначен директором галереи, а Юлия Тавризян перейдёт на должность заместителя руководителя.

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