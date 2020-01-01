С января 2022 года пермские трамваи останутся без кондукторов Весь общественный транспорт перейдёт на бескондукторную оплату к апрелю Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На всех трамвайных маршрутах Перми с января следующего года вводится бескондукторная оплата проезда. Об этом ТАСС сообщил начальник департамента транспорта администрации города Анатолий Путин. С этого срока от услуг кондукторов откажутся и на нескольких автобусных маршрутах.

В ведомстве рассчитывают, что к апрелю 2022 года получится перевести весь общественный транспорт на бескондукторную оплату.

Сейчас в Перми функционирует 13 маршрутов без кондукторов. Власти подсчитали, что число безбилетников на них достигает 20%. Снизить этот показатель в администрации рассчитывают, увеличив количество проверок и подняв размер штрафа с 500 до 2,5 тыс. руб.

Напомним, с 10 января в Перми до 33 руб. увеличивается цена разовой поездки, отменяется скидка за оплату «безналом», упраздняется бесплатная пересадка. При этом вводятся дополнительные виды проездных билетов.

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