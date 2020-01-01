Мария Сыропятова Меньше ездишь, больше тратишь В Перми повысили стоимость проезда в общественном транспорте до 33 рублей Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Во вторник, 16 ноября 2021 года, на пленарном заседании Пермской городской думы было принято решение об увеличении тарифа на проезд в общественном транспорте Перми с 10 января будущего года до 33 рублей. Также отменяются бесплатные пересадки (они заменены 50% скидкой), ещё одно новшество — отмена скидки за безналичную оплату проезда (этой опцией пользовалось большинство пермяков).

В мэрии Перми обосновали изменения необходимостью исполнения решения четвёртого апелляционного суда общей юрисдикции по иску одного из перевозчиков. По словам первого заместителя главы администрации Перми Эдуарда Хайруллина, этим решением суда был отменена методика расчёта тарифа.

«Была отменена методика и сам тариф. Поэтому были вынуждены разработать и предложить новую формулу формирования тарифа», — прокомментировал ситуацию глава Перми Алексей Дёмкин, объясняя срочность внесения вопроса.

При этом, он отметил, что стоимость одной поездки по итогам обсуждений с депутатским корпусом была снижена с 35 до 33 руб. благодаря исключению из тарифа затрат на обеспечение функций по управлению и контролю регулярных перевозок, которые осуществляет МКУ «Гортранс».

«Это соответствует полномочиям Пермской городской думы в соответствии с принятой сегодня методикой, мы можем принимать решение о введении ниже экономически обоснованного тарифа», — пояснил депутат Арсен Болквадзе.

«Просчитано ли снижение пассажиропотока в связи с поднятием тарифа?» — задал вопрос депутат Пермской городской думы и директор компании-перевозчика ООО «УК «Дизель» Эдуард Мирзамухаметов.

«Не снижали и не увеличивали пассажиропоток, оставили его на уровне этого года», — ответил Эдуард Хайруллин.

Депутаты Эдуард Мирзамухаметов и Сергей Медведев отметили, что из-за роста стоимости разовых поездок, скорее всего, произойдёт снижение пассажиропотока.

«Можем получить обратный эффект, количество ушедших из отрасли нивелирует доходы от поднятия стоимости проезда», — считает Мирзамухаметов.

«Почему так мало времени дали на рассмотрение вопроса? — удивился депутат Олег Бусовиков. — Депутатам поступил огромный пакет документов. Сейчас мы уже вынуждены принимать окончательное решение».

В мэрии Перми считают, что для социально незащищённых слоёв населения, использование проездных билетов позволит даже снизить стоимость поездки. Появляется два вида тарифов — на конкретные периоды и число поездок. Например, безлимитный проездной на месяц обойдётся в 1 683 руб. Получается, что, если совершать по четыре поездки в день за вычетом выходных, то средняя стоимость каждой составит менее 20 руб. Безлимитный проездной на одни сутки обойдётся в 124 руб. — при четырёх поездках за день, стоимость одной составит 31 руб.

При этом, ранее был введён бесплатный проезд для школьников с 1 по 4 класс, а также скидки на покупку проездного получили школьники с 5 по 11 класс, студенты, пенсионеры и члены многодетных, малоимущих семей: проездной на 30 поездок будет стоить для них на 30% дешевле, безлимит на месяц — на 40%.

«Хотел бы поблагодарить депутатов, что они разобрались и приняли правильное решение. Жителям Перми принятый тариф будет выгоднее, меньше ударит по их карману», — прокомментировал ситуацию с новым тарифным меню мэр Перми Алексей Дёмкин.

«Очень непростой и значимый вопрос, поскольку по федеральному законодательству мы обязаны обеспечить передвижение жителей в границах Перми. В этой связи вопрос с формированием тарифа несёт в себе экономическую и политическую составляющие. С точки зрения экономики позиция администрации Перми понятна. Есть всего два источника для финансирования транспортной отрасли — это городской бюджет и мы с вами, жители города Перми. При дефиците городского бюджета, близком к предельному, говорить о дополнительных экономических возможностях пока не приходится. Уходить в дефицит выше предельного мы не можем. Также как и пересматривать городские программы», — прокомментировал ситуацию председатель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин.

При этом, по его мнению, интересы социально незащищённых слоёв населения будут учтены благодаря проездным и скидкам на проезд.

«Нужно донести до жителей Перми возможность осуществлять поездки за меньшие средства, менее, чем за 24 руб. и 26 руб.», — отметил Дмитрий Малютин.

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