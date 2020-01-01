Елена Бардукова В Перми принята новая методика расчёта тарифа на проезд в общественном транспорте Новый тариф может стать известен уже сегодня Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На пленарном заседании депутаты Пермской городской думы утвердили новую методику установления регулируемых тарифов для перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок Перми.

Как напомнил первый заместитель главы администрации Перми Эдуард Хайруллин, ранее действующий тариф 26 руб. был отменён решением суда.

«Предлагается расчёт тарифа проводить путём деления стоимости транспортной работы на фактический пассажиропоток. Стоимость транспортной работы определяется в соответствии с ценами заключённых контрактов, а по незаключённым контрактам — в соответствии с приказом Минтранса РФ №158. Пассажиропоток определяется за один год, предшествующий месяцу расчёта тарифа, с учётом данных автоматизированной системы учёта пассажиропотока», — объяснил Эдуард Хайруллин.

Он также добавил, что новый тариф является предельным значением и может быть уменьшен по решению Пермской городской думы.

Председатель комитета по экономическому развитию Арсен Болквадзе сообщил, что на проект решения поступили заключения управления экспертизы и аналитики Пермской городской думы и Контрольно-счётной палаты Перми. Эксперты предложили исключить из тарифа затраты на обеспечение функций по управлению и контролю регулярных перевозок, которые осуществляет МКУ «Гортранс». Комитет по экономическому развитию, в свою очередь, предложил принять проект с учётом данных поправок.

Депутат Геннадий Сторожев поинтересовался, учитывает ли применение экономически обоснованного тарифа «финансовое состояние небогатых пользователей общественного транспорта». Эдуард Хайруллин пояснил, что экономически обоснованный тариф не является окончательным тарифом на перевозку, он будет приниматься отдельно.

«Во всех представленных материалах в доходах и расходах бюджета в сфере транспорта мы видим разницу в 2,2 млрд руб. Исходя из этого, новая методика расчёта тарифов нужна для финансирования транспортной отрасли. Считаем, что данная методика может снизить пассажиропоток, стать причиной недобора в бюджете города и плохо отразится на финансовом состоянии жителей», — отметил депутат Илья Власов.

Он предложил также рассчитать затраты перевозчиков для более точной оценки расходов, повысить требования к возрасту автобусов, сохранить пересадочную систему, установить разные тарифы для трамваев и автобусов и, возможно, разработать какую-то новую стратегию развития транспорта, чтобы через год-два снова не поднимать тарифы.

В результате депутаты решили принять новую методику. При этом в ходе пленарного заседания был объявлен полуторачасовой перерыв: глава Перми Алексей Дёмкин внёс на рассмотрение думы проект решения об установлении тарифа на проезд в общественном транспорте. То есть уже сегодня станет известно, на сколько подорожает проезд.

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