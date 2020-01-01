Елена Бардукова Штраф за безбилетный проезд в Перми планируют повысить до 2,5 тыс. рублей Владельцы безлимитных проездных смогут ограничиться предупреждением Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Штраф за безбилетный проезд в общественном транспорте Перми может быть увеличен. Соответствующий законопроект готовит администрация города совместно с министерством транспорта региона. Об этом в ходе круглого стола, посвящённого внедрению нового тарифного меню, сообщил начальник департамента транспорта администрации Перми Анатолий Путин.

На данный момент штраф для безбилетников составляет 500 руб., в случае повторного нарушения в течение года — 1 тыс. руб.

По словам Анатолия Путина, ранжирование наказания для «зайцев» будет происходить «с точки зрения проездных»:

«Если у пассажира есть безлимитный проездной, но он его не отметил, предлагаем ограничиться предупреждением. На текущий момент у пассажиров такого права нет. А для тех, у кого нет проездного и кто не оплатил проезд, штраф должен быть увеличен».

Начальник дептранса также сообщил, что размер штрафа предложено увеличить до 2,5 тыс. руб.

«Эта цифра сопоставима с теми недополученными доходами, которые бюджет может понести, если человек месяц ездит без оплаты проезда», — пояснил Анатолий Путин.

Напомним, с 10 января 2022 года стоимость разовой поездки в общественном транспорте Перми составит 33 руб. При этом вводятся два вида тарифов — на конкретные периоды и число поездок. Например, безлимитный проездной на месяц обойдётся в 1683 руб. Получается, что если совершать по четыре поездки в день за вычетом выходных, то средняя стоимость каждой составит менее 20 руб.

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