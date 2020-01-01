В ДТП на трассе Кукуштан — Чайковский автомобиль ВАЗ разорвало на части Четверо пострадавших госпитализировано Поделиться Поделиться Твитнуть

ДТП авария на трассе Кукуштан-Чайковский

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Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, 27 ноября около 13 часов местного времени на трассе Кукуштан — Чайковский столкнулись два легковых автомобиля.

По предварительным данным, ВАЗ-2114, за рулем которого находился 25-летний водитель, на 11 километре трассы не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, допустив столкновение с автомобилем Renault KAPTUR под управлением 41-летнего водителя.

В результате дорожной аварии пострадали четыре человека: по двое в каждой машине. С травмами различной степени тяжести они госпитализированы.

На фото, размещённым в социальных сетях, видно, что отечественный автомобиль в результате аварии разорвало на пополам.

По факту ДТП сотрудники ГИБДД продолжают проверку.

Ранее в ГАИ сообщили, что только за пятницу, 26 ноября, и утро 27 ноября на территории Пермского края зарегистрировано 56 дорожно-транспортных происшествий. При этом, в пяти из случившихся ДТП три человека погибли и четыре получили травмы различной степени тяжести.

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