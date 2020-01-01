Елена Синица
За сутки в Пермском крае произошло 56 ДТП
В них погибло три человека
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За пятницу,26 ноября, и утро 27 ноября на территории Пермского края зарегистрировано 56 дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщает ГИБДД по Пермскому краю в своих социальных сетях.
При этом, в пяти из случившихся ДТП три человека погибли и четыре получили травмы различной степени тяжести.
Смертельные ДТП зарегистрированы на территории Соликамского и Карагайского районов. Поясняется, что причиной ДТП стал выезд на полосу встречного движения.
Госавтоинспекция Пермского края напоминает водителям о строгом соблюдении правил дорожного движения.
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