Елена Синица За сутки в Пермском крае произошло 56 ДТП В них погибло три человека Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За пятницу,26 ноября, и утро 27 ноября на территории Пермского края зарегистрировано 56 дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщает ГИБДД по Пермскому краю в своих социальных сетях.

При этом, в пяти из случившихся ДТП три человека погибли и четыре получили травмы различной степени тяжести.





Смертельные ДТП зарегистрированы на территории Соликамского и Карагайского районов. Поясняется, что причиной ДТП стал выезд на полосу встречного движения.





Госавтоинспекция Пермского края напоминает водителям о строгом соблюдении правил дорожного движения.

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