В Березниках возобновила работу ПЦР-лаборатория Пока анализы на ковид делаются только пациентам краевой больницы им. Вагнера Поделиться Поделиться Твитнуть

ПЦР-лаборатория в Березниках

permkrai.ru

С 26 ноября работа ПЦР-лаборатории в Березниках восстанавливается в режиме обработки анализов пациентов краевой больницы им. Вагнера, а со следующей недели лаборатория начнёт принимать анализы пациентов медучреждений севера края и МСЧ города Березники. Об этом сообщили в пресс-центре лечебного учреждения.

Напомним, 8 ноября лаборатория для проведения ПЦР-анализов на COVID-19 в Березниках временно прекратила работу.

Как сообщили в минздраве, это произошло из-за технической ошибки, в результате которой анализы оказались спутаны.

«Как только медучреждением было замечено увеличение количества положительных результатов, ни один анализ не был выдан. Ни один из пациентов не получил неверный результат. Сейчас в лаборатории проводятся мероприятия по деконтаминации (уничтожение микроорганизмов в целях обеспечения инфекционной безопасности. — Ред.). Само помещение моют и обрабатывают при помощи специального оборудования», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Березниковская лаборатория для проведения ПЦР-анализов на COVID-19 была открыта после капитального ремонта в июле этого года. Она рассчитана на 500 ПЦР-тестов в сутки.





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