Минздрав: Работа лаборатории для анализа ПЦР-тестов в Березниках приостановлена по техническим причинам Поделиться Поделиться Твитнуть

ПЦР-лаборатория в Березниках

permkrai.ru

Лаборатория для проведения ПЦР-анализов на COVID-19 в краевой больнице им. Вагнера в Березниках временно прекратила работу.

Как сообщили в минздраве, это произошло из-за технической ошибки, в результате которой анализы оказались спутаны.

«Как только медучреждением было замечено увеличение количества положительных результатов, ни один анализ не был выдан. Ни один из пациентов не получил неверный результат. Сейчас в лаборатории проводятся мероприятия по деконтаминации (уничтожение микроорганизмов в целях обеспечения инфекционной безопасности. — Ред.). Само помещение моют и обрабатывают при помощи специального оборудования», — пояснили в пресс-службе ведомства.

В минздраве отметили, что все мазки в настоящий момент отправляются в другие лаборатории края, но сроки выполнения анализов не нарушаются.

Березниковская лаборатория для проведения ПЦР-анализов на COVID-19 была открыта после капитального ремонта в июле этого года. Она рассчитана на 500 ПЦР-тестов в сутки.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.