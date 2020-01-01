Елена Бардукова Проездные на общественный транспорт Перми можно будет купить в мобильном приложении Планируется, что эта опция станет доступна с 10 января 2022 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Алиса Окулова

С 10 января 2022 года, с введением новых тарифов, приобрести проездной можно будет в мобильном приложении «Транспортная карта Пермь», сообщил начальник городского департамента транспорта Анатолий Путин.

Что касается пластиковых проездных, то на данный момент «на руках» у жителей 150 тыс. транспортных карт, ещё 50 тыс. находятся в пунктах выдачи.

«Есть финансирование на изготовление ещё 100 тыс. карт. Мы считаем, что этого количества достаточно с учётом того, что покупать физический пластик не надо», — пояснил Анатолий Путин.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.