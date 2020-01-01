Мария Сыропятова Проезд в общественном транспорте Перми с 10 января подорожает до 33 рублей Бесплатные пересадки отменяются Поделиться Поделиться Твитнуть

Алиса Окулова

С 10 января 2022 года стоимость одной поездки в автобусах и трамваях Перми составит 33 руб. Это решение принято сегодня на пленарном заседании Пермской городской думы. За него проголосовали 25 депутатов, против — восемь, двое воздержались.

Также с 10 января отменяется скидка на оплату проезда по безналичному расчёту, сейчас она составляет 2 руб. А бесплатные пересадки заменяются 50%-ной скидкой на вторую и последующую поездки.

Мэрия вступила с таким предложением в связи со снижением потребности в осуществлении пересадок. Так, заявляют в администрации, за полтора года действия маршрутной сети 13 автобусных маршрутов было продлено, открыт новый трамвайный маршрут, также два новых автобусных маршрута появится в январе 2022 года.

Гордума также приняла решение о введении широкого перечня проездных. Так, безлимитный проездной будет стоить 1785 руб., на 40 поездок — 1240 руб., на 30 поездок — 940 руб.





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