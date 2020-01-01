Елена Синица С 2022 года в Прикамье будет действовать новая программа привлечения кадров в здравоохранение На её реализацию предусмотрено 120 млн руб. ежегодно Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сегодня, 25 ноября, депутаты Законодательного собрания утвердили бюджет региона на 2022–2024 годы. В частности, в бюджете заложены средства на запуск с 2022 года новой региональной программы «Медицинские кадры Пермского края».

Программа предполагает дополнительные разовые выплаты прибывшим в территории для работы врачам и фельдшерам, а также выпускникам ПГМУ и медицинских колледжей. Так, до 2 млн руб. будут получать доктора, приехавшие в населённые пункты, в которых живёт до 50 тыс. человек. Те, кто выбрал лечебные учреждения в более крупных населённых пунктах, — по 1 млн руб.





Как поясняет пресс-служба краевого правительства, программой смогут воспользоваться от 40 до 50 врачей и фельдшеров, устраивающихся на работу в госмедучреждения Чердынского, Ильинского, Гремячинского, Кизеловского, Александровского, Горнозаводского, Косинского, Суксунского, Соликамского, Губахинского, Чернушинского, Куединского, Юсьвинского, Юрлинского, Ординского, Оханского округов и ЗАТО Звёздный.





Кроме того, предусматриваются ежемесячные выплаты до 10 тыс. руб. для фельдшеров и медсестёр (средних медицинских работников), устраивающихся на работу в медучреждения Перми.





На реализацию программы в краевой казне заложено 120 млн руб. ежегодно.

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