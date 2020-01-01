Елена Синица Заксобрание утвердило бюджет Пермского края на 2022–2024 годы Дефицит бюджета в 2022 году составит 14,5 млрд рублей Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Депутаты краевого парламента утвердили бюджет региона на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

В частности, доходы в 2022 году составят 182,2 млрд руб., расходы — 196,7 млрд руб.





Между чтениями к проекту закона поступило 70 поправок. Наиболее принципиальные изменения касаются снижения дефицита. В результате дефицит бюджета удалось снизить с 15,4 млрд до 14,5 млрд руб.





Бюджет, как и прежде, остаётся социально ориентированным. Почти 70% его расходов направлено на социальные программы.



Напомним, ранее сообщалось, что Пермский край сумел полностью погасить кредиты в коммерческих банках.

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